До -24! До України йдуть сильні морози (мапа)

Вдень у більшості областей буде до -9 градусів, а також сильний вітер/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 13 січня, в Україні ще будуть присутні морози, але у деяких областях синоптики прогнозують потепління. Також українців попередили про штормовий вітер.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Де буде холодніше

Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою. Стовпчики термометрів опустяться до -19 градусів, а на півночі та північному сході температура повітря буде від -18 до -24 градусів. Вдень у більшості областей варто очікувати від -4 до -9 градусів.

У західних областях 13 січня розпочнеться потепління. Там температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Де чекати на опади

Вітер утримається північно-західного напрямку, поривчастий. Невеликий сніг 13 січня буде лише у Карпатах, а також подекуди на півночі та в центрі.

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Погода в Україні на 13 січня. Фото: Наталки Діденко

Погода в Україні на старий Новий рік

13 січня у країні значно знизиться температура.У деяких областях буде до 20 градусів морозу. Опадів синоптики не обіцяють. Небо зникне за хмарами, але зрідка виходитиме сонце.

14 січня вже не буде таких сильних морозів. У деяких областях варто очікувати на потепління. Також цілий день у деяких регіонах сніжитиме.

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