До -9 та ожеледиця: де завтра чекати негоди в Україні (карта)

Погода в Україні на 9 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 9 грудня, в Україні буде хмарна погода. Опадів сильних не буде, але прогнозують ожеледицю та мокрий сніг.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Температуру повітря завтра у країні обіцяють різну. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститись до -9 градусів.
Вдень температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів вище нуля.
Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років
У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.
Читайте також
- Заблокувало трасу. У Чернігівській області ураган повалив дерева.
- Україні потрібно готуватисядо природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.