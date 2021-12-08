До -9 та ожеледиця: де завтра чекати негоди в Україні (карта)

Погода в Україні на 9 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 9 грудня, в Україні буде хмарна погода. Опадів сильних не буде, але прогнозують ожеледицю та мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Температуру повітря завтра у країні обіцяють різну. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститись до -9 градусів.

Вдень температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів вище нуля.

Погода в Україні на 9 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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