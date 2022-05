"Do it together": гуманітарний проєкт з України розширює співпрацю з Німеччиною

Мета співпраці - запобігання гуманітарної катастрофи в Україні / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Фонд "Do it together" гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" підписав меморандум про співпрацю з Agritrade Ukraine, що виступає Координаційним центром Федерального міністерства продовольства й сільського господарства Німеччини. Це перше стратегічне партнерство в межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" між Німеччиною та Україною.

Меморандум уклали з метою запобігання гуманітарної катастрофи в Україні та допомоги українцям, що постраждали внаслідок агресії РФ.

Реклама

Гуманітарна допомога від Німеччини надходила до України й раніше, але мала ситуативний характер. З укладенням меморандуму інтенсивність допомоги зросте та стане більш системною. В межах угоди планується надходження 200 тонн допомоги щомісячно. Це дозволить розширити як географію, так і кількість отримувачів.

Приблизно 30 000 дітей, жінок і літніх людей матимуть змогу жити більш якісно й отримувати найнеобхідніше.

Як сказав голова Правління координаційного центру у BMEL Андре Піллінг, Німеччина підтримує Україну продовольчими товарами майже три місяці. За його словами, проєкт "Рятуємо життя" показав свій професіоналізм та налагоджену логістику від донора до отримувача допомоги.

Реклама

"У Німеччині в нас більше 50 компаній, які надають харчові продукти для України. Ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться, але поки будемо робити все від себе залежне, щоб допомогти людям", – сказав він.

Де буде формуватися вантаж?

Вантаж буде формуватися у Польщі в хабах Agritrade Ukraine та доставлятиметься в Україну силами гуманітарного проєкту "Рятуємо життя. Допомога надходитиме в регіони, що постраждали від агресії загарбників, зокрема в Донецьку область.

Мешканці міст і вимушені переселенці отримають харчові продукти та предмети першої потреби.

Реклама

Яку допомогу вже отримали українці?

З початку війни допомогу від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" вже отримали приблизно 55 000 українців. Про це заявив керівник проєкту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

"На жаль, російська агресія не вщухає, тому допомоги потребують ще більше людей, ніж три місяці тому. Спільними зусиллями з такими партнерами, як Agritrade Ukraine, ми зможемо підтримати найбільш незахищені версти населення. Дякую Agritrade Ukraine і Федеральному міністерству продовольства та сільського господарства Німеччини за таку своєчасну й важливу допомогу", – сказав він.

Допомога від Німеччини надходитиме в Україну регулярно та зробить гуманітарний рух проєкту "Рятуємо життя" потужнішим. Наразі сумарний охват допомоги проєкту становитиме до 100 000 на місяць.

Що відомо про гуманітарний проєкт "Рятуємо життя"?

Проєкт був створений Групою Метінвест та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку воєнної агресії РФ проти України. Проєкт передбачає масштабну безперервну допомогу Україні продуктами й речами першої потреби.

Для цього організовано два хаби в Польщі, де збирають, сортують і готують до відправлення гуртові вантажі. В координації з урядом нашої країни їх доставляють у міста й регіони, де ця підтримка найнеобхідніша.

Також грошова допомога надходить до благодійного фонду "Do it together". Нещодавно, окрім продовольчих товарів, у межах проєкту допомога стала надходити також до медичних закладів. Лікарні Запоріжжя та Кам’янського отримали медикаменти й витратні матеріали.