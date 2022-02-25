Доньки Пєскова та Абрамовича виступили проти війни з Україною

На фото Єлизавета Пєскова та Софія Абрамович / Колаж "Сьогодні"

Єлизавета Пєскова, а також Софія Абрамович прокоментували вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Дочка прессекретаря президента Росії Єлизавета Пєскова опублікувала у своєму Instagram сторіз зі словами "Ні війні".

Сториз Єлизавети Піскової. Скрін

Проте вже за 30 хвилин дівчина видалила сторіз зі свого облікового запису в Instagram.

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Також вторгнення російських військ в Україну прокоментувала донька власника "Челсі" Романа Абрамовича Софія.

"Найбільша і найуспішніша брехня кремлівської пропаганди полягає в тому, що більшість росіян підтримує Путіна" , – йдеться у повідомленні.

Сториз Софії Абрамович. Скрін

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Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

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