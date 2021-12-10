Додаткове поле для наживи? Кому вигідна заборона реклами ліків

В РНБО вважають, що заборона реклами ліків захистить українців від наслідків самолікування

Заборонити рекламу лікарських засобів хочуть вже не перший місяць. Наказ, який за дорученням РНБО підготували в Міністерстві охорони здоров'я, передбачає мораторій на рекламування навіть безпечних препаратів для вагітних та дітей.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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У такий спосіб чиновники нібито хочуть викорінити самолікування серед українців.

"Звісно не всі люди так безвідповідально ставляться і біжать в аптеки все скуповують на тисячу гривень, все це з'їдають за один раз і помирають. Звісно, що ні. Більше того, я думаю, що тут схований якийсь злий умисел", – сказав президент Української Асоціації Медіа Бізнесу Олексій Погорелов.

Вигода для аптек

Експерти запевняють, що мораторій на рекламування безпечних та нешкідливих препаратів на руку вітчизняним аптечним мережам. Мовляв, без звичного доступу до інформації про ліки споживач піде по пораду до аптеки. І де гарантія, що провізор не нав'язуватиме покупцеві саме той препарат, який йому вигідно продати?

"Виключивши рекламу з телебачення, ми створюємо додаткове поле для наживи для наших аптек. Будуть продаватися не ті препарати, які потрібні пацієнту, а ті, з яких має більший зиск та чи інша аптека", – заявив президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій.

Керівник асоціації "Індустріальний телевізійний комітет" Сергій Сьомкін додав, що будуть рекламувати саме певний препарат.

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"Не Аспірин за, умовно, 12 гривень, а Аспірин за 120 гривень. А аспірин що такий, що такий – він же аспірином і залишиться. Аптечні мережі теж зацікавлені. Тому що внутрішня реклама. А вони кажуть – ні, це не реклама", – сказав Сьомкін.

Реклама препаратів

Чи не в кожній аптеці навкруги – суцільна реклама ліків. Ми вирішили й самі перевірити, чи справді провізори радять якісь обрані препарати. І справді – в кількох місцях нам пропонували одні й ті самі пігулки.



На думку фахівців, без рекламування ліків у ЗМІ активізуються також і так звані торгові представники медичних компаній, які можуть переконувати пацієнтів у нібито чудодійності своєї продукції, що у легальній рекламі на телебаченні – неприпустимо.

"По-перше, вона (реклама-ред.) контролюється. По-друге, найкращим контролером достовірності реклами є конкуренція, яка бачить, що якщо якийсь виробник починає рекламувати непритаманні продукту властивості, то тут же буде скарга", – сказав президент асоціації "Виробники ліків України".

Навантаження для лікарів

Експерти вважають, що мораторій на рекламу ліків додасть навантаження сімейним лікарям. Бо у пошуках інформації про той чи інший препарат деякі пацієнти спробують пробитися на прийом до медиків, яким в умовах пандемії коронавірусу і так вистачає роботи.

Ризики самолікування

Лікарі не рекомендують самостійно лікувати навіть звичайну застуду. Навіть найменш шкідливі препарати можуть спровокувати ускладнення, якщо їх застосовувати безконтрольно.

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А, наприклад, комбінування ліків може привести до серйозних наслідків. Для того, щоб застосовувати кілька препаратів одночасно, людина повинна розуміти принципи їхньої сумісності й усвідомлювати, які небезпечні хімічні реакції можуть виникнути в організмі.

Не менш ризиковано приймати застарілі ліки, бо хвороба пристосовується до одноманітного самолікування. У підсумку, людина отруює свій організм.

Крім того, ліки здатні викликати залежність. Навіть судинозвужувальні краплі для носа можуть бути небезпечними, бо судини швидко до них звикають і вимагають дедалі більше. А, наприклад, безконтрольне вживання таблеток від головного болю може спровокувати додаткову хворобу.

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