Дополнительное поле для наживы? Кому выгоден запрет рекламы лекарств

Запретить рекламу лекарственных средств хотят не первый месяц. Приказ, который по поручению СНБО подготовили в Министерстве здравоохранения, предусматривает мораторий на рекламирование даже безопасных препаратов для беременных и детей
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Подобным образом, чиновники якобы хотят искоренить самолечение среди украинцев.
"Конечно не все люди так безответственно относятся и бегут в аптеки, все скупают на тысячу гривень, все это съедают за один раз и умирают. Конечно, нет. Более того, я думаю, что здесь скрыт какой-то злой умысел", – сказал президент Украинской Ассоциации Медиа Бизнеса Алексей Погорелов.
Удобство для аптек
Эксперты уверяют, что мораторий на рекламирование безопасных и безвредных препаратов на руку отечественным аптечным сетям. Мол, без привычного доступа к информации о лекарстве потребитель пойдет за советом в аптеку. И где гарантия, что провизор не будет навязывать покупателю именно тот препарат, который ему выгодно продать?
"Исключив рекламу с телевидения, мы создаем дополнительное поле для наживы для наших аптек. Будут продаваться не те препараты, которые нужны пациенту, а те, из которых имеет большую выгоду та или иная аптека", – заявил президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий.
Руководитель ассоциации "Индустриальный телевизионный комитет" Сергей Семкин добавил, что будут рекламировать определенный препарат.
"Не Аспирин за, условно, 12 гривень, а Аспирин за 120 гривень. А аспирин что такой, что такой – он же аспирином и останется. Аптечные сети тоже заинтересованы. Потому что внутренняя реклама. А они говорят – нет, это не реклама", – сказал Семкин.
Реклама препаратов
Едва ли не в каждой аптеке вокруг – сплошная реклама лекарств. Мы решили и сами проверить, действительно ли провизоры советуют какие-нибудь избранные препараты. И действительно – в нескольких местах нам предлагали одни и те же таблетки.
По мнению специалистов, без рекламирования лекарства в СМИ активизируются также и так называемые торговые представители медицинских компаний, которые могут убеждать пациентов в якобы чудодействии своей продукции, что в легальной рекламе на телевидении – недопустимо.
"Во-первых, она (реклама – Ред.) контролируется. Во-вторых, лучшим контролером достоверности рекламы существуют конкуренция, которая видит, что если какой-то производитель начинает рекламировать не свойственные продукту свойства, то тут же будет жалоба", – сказал президент ассоциации "Производители лекарств Украины".
Нагрузка для врачей
Эксперты считают, что мораторий на рекламу лекарства прибавит нагрузку семейным врачам. В поисках информации о том или ином препарате некоторые пациенты попытаются пробиться на прием к медикам, которым в условиях пандемии коронавируса и так хватает работы.
Риски самолечения
Врачи не рекомендуют самостоятельно лечить даже обычную простуду. Даже менее вредные препараты могут спровоцировать осложнения, если их применять бесконтрольно.
А, например, комбинирование лекарств может привести к серьезным последствиям. Для того чтобы применять пару препаратов одновременно, человек должен понимать принципы их совместимости и осознавать, какие опасные химические реакции могут возникнуть в организме.
Не менее рискованно принимать устаревшие лекарства, болезнь приспосабливается к однообразному самолечению. В итоге человек отравляет свой организм.
Кроме того, лекарство способно вызвать зависимость. Даже сосудосуживающие капли для носа могут быть опасными, потому что сосуды быстро к ним привыкают и требуют все больше. А, например, бесконтрольное употребление таблеток от головных болей может спровоцировать дополнительную болезнь.
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