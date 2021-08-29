Дощ та спека, але не скрізь: синоптик уточнила прогноз на неділю

Протягом дня опади будуть рухатися з західних областей в східному напрямку / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 29 серпня, в Україні падатимуть дощі – проте значно потепліє, а подекуди буде, навіть, спекотно.

Про це написала синоптик Наталка Діденко.

Пік дощів припав на західну частину України, але протягом дня опади зсуватимуться в східному напрямку. Тож, ближче до вечора, дощі падатимуть на півночі та в центрі України.

Фото: facebook.com/tala.didenko

У Львові буде волого – дощ падатиме у місті та незначно похолодає.

"Туристична Мекка України – Львів – знову з парасолями, у куртках та ґумовиках. Дорогі львів‘яни та численні мокрі туристи! Не сумуйте! Все так не буде сьогодні. Але буде холоднувато. Вчорашні схеми давали в регіоні від +17 до +22 на Закарпатті. За уточненням – з’їжджаємо на 2-4 градуси вниз", – пише Діденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

А у Києві, навпаки, трохи потепліє до +25 градусів. А на сході, півдні та в більшості центральних областей України (окрім Вінниччини) буде спекотно. Діденко прогнозує +25+31 градус.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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