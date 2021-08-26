Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Жаркое 1 сентября после шквалов и града – синоптик дала прогноз на неделю

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
26 августа, 11:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас в некоторых областях Украины наблюдается похолодание. Не исключены шквалы и град. Но это продлится недолго
В Киев вернется жара. Коллаж: "Сегодня"
В Киев вернется жара. Коллаж: "Сегодня"

26 августа в некоторых областях Украины наблюдается похолодание. Оно вызвано тем, что с северо-запада и запада пришел более холодный воздух, циклон. На юге страны не исключены шквалы и град.

Реклама

Об этом сообщала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, передает "Обозреватель".

Похолодание в Украине продлится до выходных

Дело в том, что изменится направление воздушных потоков, начнет поступать более теплый воздух и температура повысится.

До 29 августа включительно в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Сейчас похолодание ощутимо на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях.

На остальной территории Украины температуры выше – в пределах +24.. +30 градусов.

Погода в Украине на 1 сентября: будет тепло

Реклама

По предварительным прогнозам, 1 сентября в большинстве областей будет тепло. Температуры в пределах +25.. +30 градусов. Несколько прохладнее будет только на западе – там ожидается +22.. +24 градуса.

По поводу осадков – будет присутствовать переменная составляющая. Кратковременные грозовые дожди возможны в западной части Украины. Но прогноз еще требует дальнейшего уточнения.

Ранее мы также писали:

Реклама

Больше новостей смотрите в полном выпуске "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1581 случай за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять