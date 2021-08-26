Спекотне 1 вересня після шквалів і граду – синоптик дала прогноз на тиждень

Зараз в деяких областях України спостерігається похолодання. Не виключені шквали і град. Але це триватиме недовго

До Києва повернеться спека. Колаж: "Сьогодні"

26 серпня в деяких областях України спостерігається похолодання. Воно викликано тим, що з північного заходу і заходу прийшов більш холодне повітря, циклон. На півдні країни не виключені шквали і град.

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Про це повідомляла синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала, передає "Обозреватель".

Похолодання в Україні триватиме до вихідних

Справа в тому, що зміниться напрямок повітряних потоків, почне надходити більш тепле повітря і температура підвищиться.

До 29 серпня включно в більшості областей України збережеться нестійка погода з короткочасними дощами і грозами. Зараз похолодання відчутно на заході, півночі, Вінницькій та Черкаській областях.

На решті території України температури вище – в межах +24 .. +30 градусів.

Погода в Україні на 1 вересня: буде тепло

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За попередніми прогнозами, 1 вересня в більшості областей буде тепло. Температури в межах +25 .. +30 градусів. Трохи прохолодніше буде тільки на заході – там очікується +22 .. +24 градуси.

З приводу опадів – буде присутня змінна складова. Короткочасні грозові дощі можливі у західній частині України. Але прогноз ще вимагає подальшого уточнення.

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