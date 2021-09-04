Дощі і похолодання: прогноз погоди на суботу в Україні

В Україну прийшла осіння пора. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода завтра в Україні буде дощовою тільки на Сході і Півночі. На решті території буде сухо.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, в суботу, 4 вересня, опади очікуються в східних, північних і деяких центральних регіонах.
На Сході температура повітря триматиметься на рівні 18-20 градусів тепла вдень, дощі очікуються в Луганській, Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях.
До 16-20 градусів прогріється повітря в центральних і північних регіонах. Опади прогнозують в Києві, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
А ось на Заході і Півдні буде сухо, стовпчики термометрів покажуть 16-18 і 21-23 градусів тепла.
В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи
В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини.
В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.
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