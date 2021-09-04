Дожди и похолодание: прогноз погоды на субботу в Украине

В Украину пришла осенняя пора. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода завтра в Украине будет дождливой только на Востоке и Севере. На остальной территории будет сухо.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в субботу, 4 сентября, осадки ожидаются в восточных, северных и некоторых центральных регионах.
На Востоке температура воздуха будет держаться на уровне 18-20 градусов тепла днем, дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
До 16-20 градусов прогреется воздух в центральных и северных регионах. Осадки прогнозируют в Киеве, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
А вот на Западе и Юге будет сухо, столбики термометров покажут 16-18 и 21-23 градусов тепла.
В будущем от погоды будут новые сюрпризы
В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.
В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.
Также читайте другие новости по теме:
- Ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
- Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.