Дожди и похолодание: прогноз погоды на субботу в Украине

В Украину пришла осенняя пора. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода завтра в Украине будет дождливой только на Востоке и Севере. На остальной территории будет сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 4 сентября, осадки ожидаются в восточных, северных и некоторых центральных регионах.

На Востоке температура воздуха будет держаться на уровне 18-20 градусов тепла днем, дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Погодная карта. Фото: Укргидрометцентр

Реклама

До 16-20 градусов прогреется воздух в центральных и северных регионах. Осадки прогнозируют в Киеве, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.

А вот на Западе и Юге будет сухо, столбики термометров покажут 16-18 и 21-23 градусов тепла.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Также читайте другие новости по теме: