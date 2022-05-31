Дощі та сильний вітер. Прогноз погоди в Україні на 31 травня (карта)

В Україні буде дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Погода в Україні у вівторок, 31 травня, буде вологою у деяких областях. Попри це прогнозують тепло, як і вчора.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода?
Сьогодні дощі прогнозують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північний, 7-12 м/с.
На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від 19 до 24 градусів тепла. На сході прогнозують +28...+30 градусів.
У північних регіонах – 21-27 градусів тепла. На півдні очікується 23-30 градусів вище нуля.
У Києві прогнозують хмарну погоду, 21-23 градуси тепла, а у Сімферополі буде сухо – +26…+28 градусів.
Чому змінюється погода?
Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні Землі, що зумовлює переміщення повітряних мас. Переміщуючись, вони приносять потепління або похолодання, вітряну або безвітряну, хмарну або безхмарну, з опадами або без опадів погоду. Наприклад, на більшу частину України погода приходить із заходу – із заходу приходить повітряна маса з північної частини Атлантичного океану. Влітку вона приносить не тільки в Україну, а й на більшу частину Східноєвропейської рівнини хмарну прохолодну погоду. При вторгненні повітряних мас з Арктики і влітку, і взимку настає похолодання.