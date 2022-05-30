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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі з грозами накриють більшу частину України. Погода на 30 травня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 травня, 06:00
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Попри опади в країні, позначки термометрів не опустяться нижче 20 градусів тепла
В Україні прогнозують дощі/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
В Україні прогнозують дощі/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 30 травня, в Україні прогнозують дощову погоду. Попри це в країні буде тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні у більшості областей прогнозую дощ, подекуди з грозами. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від 20 до 24 градусів тепла. На сході прогнозують +26...+29 градусів.

У північних регіонах – 21-28 градусів тепла. На півдні очікується 20-28 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ з грозою, 21-23 градуси тепла, а у Сімферополі буде сухо – +26…+28 градусів.

Чому змінюється погода?

Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні Землі, що зумовлює переміщення повітряних мас. Переміщуючись, вони приносять потепління або похолодання, вітряну або безвітряну, хмарну або безхмарну, з опадами або без опадів погоду. Наприклад, на більшу частину України погода приходить із заходу – із заходу приходить повітряна маса з північної частини Атлантичного океану. Влітку вона приносить не тільки в Україну, а й на більшу частину Східноєвропейської рівнини хмарну прохолодну погоду. При вторгненні повітряних мас з Арктики і влітку, і взимку настає похолодання.

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