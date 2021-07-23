Дощі закінчилися, продовжуємо засмагати: прогноз погоди на 23 липня (карта)

У п'ятницю нарешті відпочинуть від потопів та інших погодних катаклізмів на узбережжі Чорного й Азовського морів

У п'ятницю в Україні запанує чудова погода – на більшій частині країни буде тепло для пляжу, але не пекельно спекотно, і без опадів. Невеликий дощ обіцяють лише на Закарпатті.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 23 липня температура підвищиться ще на два-три градуси – до +27, і буде сонячно. Таку саму погоду прогнозують у північних Чернігівській і Сумській областях, а також у Житомирі.

Центральні області також насолоджуватимуться температурою 25-27 градусів і відсутністю дощів. Буде доволі жарко і без опадів на сході. У Луганській області температура підніметься до +28.

У п'ятницю нарешті відпочинуть від потопів та інших погодних катаклізмів на узбережжі Чорного й Азовського морів. Там прогнозують день без опадів і температуру 26-28 градусів.

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Цілком комфортно буде і на заході України, невеликий дощ може порушити плани тільки жителів Ужгорода. Температура в цій частині країни буде 23-25 градусів.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він розкрив секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Ми також писали, що в Кропивницькому 20 липня негода наробила лиха – там навіть змило асфальт.