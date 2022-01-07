ДТП з мажором у Харкові: адвокат заявила, що загиблий водій був дуже п'яний за кермом

Адвокат Миколи Харківського назвала нові обставини ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні
Адвокат підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові 16-річного Миколи Харківського заявила, що загиблий водій був п'яний. За її словами, саме це стало однією з причин його смерті.
Про це пише Newsroom з посиланням на коментар адвоката Інни Данилової.
Що відомо про сп'яніння загиблого
Юрист стверджує, що лише наприкінці грудня отримала для ознайомлення матеріали справи. Вони мали результати судово-медичної експертизи за фактом смерті Ігоря Носова.
У документі було зазначено дві причини летального результату:
- тілесні ушкодження, отримані внаслідок ДТП,
- алкогольна інтоксикація.
За словами Інни Данилової, у крові чоловіка містилося 3,65 проміле алкоголю.
Адвокат виправдовує підлітка
Спілкуючись з журналістами, вона заявила, що Микола Харківський лише зробив "дурну помилку".
"Адже саме в цей час доросла людина сіла за кермо в такому стані, адже це майже 4 проміле – смертельна доза. Звісно, загибель людини – це страшна трагедія. Але в цьому випадку якби Микола не врізався в нього, він би просто не доїхав", – розповіла адвокат.
Що відомо про резонансне ДТП у Харкові
- 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- Водій автомобіля Chevrolet загинув на місці.
- Після ДТП 16-річний водій та три пасажири Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був на госпіталізації, він заявив копам, що його авто нібито викрали.
- Експертиза показала, що на момент ДТП Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
- Наприкінці грудня у Харкові завершилося досудове розслідування у справі про смертельну ДТП.
- 19 січня буде підготовче засідання. Справа вестиме "знайома" підлітку суддя Тетяна Янцовська, яка раніше засудила його умовно.