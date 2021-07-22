Зривало дахи і валяло дерева. Двоє людей загинули через негоду в Україні

Трагічні випадки сталися на сході країни. На людей падали дерева і дахи

Погані погодні умови в Україні, а зокрема штормовий вітер, призвели до смерті двох людей. Вони загинули через падіння дерев і покрівельних конструкцій. Перший летальний випадок стався в Донецькій області через падіння дерева, другий – у Луганській області, смерть настала внаслідок руйнування даху.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ще семеро людей в Дружківці та Костянтинівці Донецької області госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Крім того, в Одеській області вночі проти 22 липня підтопило 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок у Суворовському, Малиновському та Київському районах. В області за ніч випало 80% місячної норми опадів. Жертв і потерпілих, на щастя, немає.

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Загалом за добу в Україні непогодою пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

Нагадаємо, 22 липня в Україну прийшло похолодання. У Києві та більшості міст центральних регіонів дощів не буде. Днем обіцяють до 24 градусів. Прохолодніше всього буде у Львові, а найтепліше – в Одесі.