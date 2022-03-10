Палацовий переворот у Кремлі: шанси збільшились – ексдепутат Держдуми РФ

Шанси держперевороту у Росії зросли. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе у Києві, вважає, що нині з'явилося більше шансів для державного перевороту в Росії, його ймовірність значно зросла.
Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".
"Це був, мабуть, один шанс із тисячі, а тепер один шанс зі ста. Але цей шанс збільшується, значно зростає. Я не знаю, скільки знадобиться часу до того моменту, коли вже там представники російської еліти, великі бізнесмени та певні чиновники будуть щось робити. Що ми вже знаємо, що, наприклад, Ельвіра Набіулліна, керівник Центрального банку Російської Федерації, вчора намагалася піти у відставку зі своєї посади, але Путін не дозволив їй це зробити", – сказав Пономарьов.
За словами політика, вважається, що прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін належить до так званих російських системних лібералів, і він мав би бути негативніше настроєним до війни Росії проти України, але він подібного рішення не підтримав і залишається на своїй посаді.
Пономарьов додав, що розмовляв з одним відомим юристом, який зазначив, що якщо ми вже говоримо про ймовірний майбутній суд над російською елітою, незалежно від того, підтримує вона війну проти України чи ні, вона відповідатиме і буде покарана цим судом.
Війна Росії проти України 10 березня
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