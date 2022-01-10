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"Тривожна валіза": що в ній має бути, щоб вижити

Валентина Шаповал
10 січня, 19:57
Це рюкзак призначений для зберігання речей першої необхідності, де є все необхідне для життя на кілька днів

Вміст може коригуватись / Колаж "Сегодня"

В Україні обговорюється загроза повномасштабного вторгнення російської армії. У разі війни необхідно, щоб була тривожна валіза, яка призначена для швидкої евакуації із зони надзвичайної події.

Про це йдеться у матеріалі сайту "Сьогодні".

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"Екстрена валіза"

Тривожна валіза – це міцний та зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів. Він призначений для зберігання речей першої необхідності швидкої евакуації із зони надзвичайної події.

У нього потрібно вмістити все необхідне життя на кілька днів. Вміст рюкзака може коригуватися відповідно до ваших потреб, але основний його зміст завжди однаковий.

Що потрібно взяти із собою

Документи:

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Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен.

Гроші з карток краще зняти і взяти з собою.

Їжа та посуд:

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  • металеві казанок, флягу, ложку, чашку;
  • запас питної води на 1-2 дні, по можливості його треба періодично оновлювати (3 літри води на особу на добу);
  • запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

Одяг:

  • два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни;
  • штани, куртка, каремати/спальні мішки;
  • сорочку або кофту, плащ-дощовик, плетену шапочку, рукавички, шарф та зручне взуття;
  • нитки, голки.

Зв'язок:

  • блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;
  • павербанки, зарядки, батарейки;
  • радіоприймач на батарейках;
  • карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.

Медикаменти та засоби гігієни:

  • зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
  • активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболюючий), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви приймаєте регулярно. Також в аптеці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.
  • сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
  • засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;
  • великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.

Якщо дозволяє місце, можна взяти:

  • намет,
  • поліуретановий килимок,
  • спальник.
  • ліхтарик,
  • сірники,
  • запальничку,
  • свічки.

Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет, рулон широкого скотчу.

Ситуація

  • Американське видання The New York Times надрукувало свіжу карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів на кордоні з Україною.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.
  • Ситуація загострюється перед наміченими на 12 січня переговорами НАТО з Росією про надання Кремлю так званих гарантій безпеки – заборони вступу України, Грузії та Молдови до Альянсу та заборони розміщення натовського озброєння в країнах Балтії та Польщі.

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