ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дія"

Українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії". Фото: колаж "Сьогодні"

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які викликала пандемія.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, цей документ можна отримати в додатку тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації.

"Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими", – написав він.

Зовсім скоро представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проект, його технічну частину, як все буде працювати і коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".

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Що пропонують ще для вакцинованих в Україні

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

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Нагадаємо, 13 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував незабаром появу COVID-сертифікатів. Технічно вони вже були узгоджені в ЄС, проте залишалося схвалення від Google політики конфіденційності для операційної системи Android. Федоров припускав, що цей процес може зайняти кілька тижнів.

Такі сертифікати допоможуть подорожувати по Європі. Також вони можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауна.