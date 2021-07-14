ЄС уже завтра може дозволити в'їзд туристам з України

Посли ЄС додали Україну до списку країн, для яких слід зняти обмеження – офіційно його мають оновити у четвер

Посли країн Європейського Союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовуються пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження на поїздки. У цей список потрапила й Україна.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС. Список має бути офіційно оновлений завтра", – зазначив журналіст.

Рікард Йозвяк написав в соцмережі. Фото: скрін

ЗМІ писали про те, що ЄС, після закриття кордонів через пандемію COVID-19, планував з 1 липня дозволити в'їзд на свою територію іноземців. Однак обмеження залишаються для громадян України.

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А от без результатів тестів і підтверджень вакцинації туристів з України нині пускають Албанія, Болгарія, Єгипет, Сербія, США і Чорногорія.

Нагадаємо, 11 червня Євросоюз вирішив послабити обмеження на поїздки для вакцинованих від COVID-19. Люди, які протягом 14 днів пройшли повну вакцинацію від коронавірусної хвороби, можуть вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Також ми повідомляли, що вакцину від ковіду CoronaVac компанії Sinovac Biotech, якою роблять щеплення в Україні, поки не схвалено в Європейському Союзі, але її визнала ВООЗ, тому рішення про в'їзд українців, вакцинованих цим препаратом, кожна європейська держава приймає самостійно.

Раніше Білорусь закрила кордон з Україною. Про це розпорядився самопроголошений президент Олександр Лукашенко.