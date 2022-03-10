Є загроза транспортуванню газу до Європи: військові РФ вторглися на об'єкти ГТС України

Армія РФ вторглася на об'єкти ГТС України / Фото: Колаж: Сьогодні

Оператор ГТС України повідомив про спроби російських військових та озброєних угруповань самопроголошеної "ЛНР" потрапити на територію об'єктів ГТС.

Про це заявили в пресслужбі Оператора ГТС України в Facebook.

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Окупанти намагаються потрапити на територію компресорних станцій "Новопсков" (Луганська область) та "Куп'янськ" (Харківська область), а також здійснити втручання у роботу об'єктів ГТС.

"Втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі і може призвести до технологічної катастрофи у регіоні", – йдеться у заяві українського оператора у четвер вранці.

Вимоги ОГТС

Через це Оператор ГТС України вимагає, щоб військові та озброєні угруповання негайно покинули території компресорних станцій та припинили спроби впливати на роботу ГТС.



Про надзвичайну ситуацію та загрозу повідомили правоохоронцям, уповноваженим органам державної влади, а також ПАТ "Газпром", який виступає замовником послуги транспортування газу територією України до Європи.

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