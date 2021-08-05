"Це робота": Зеленський згадав передумови окупації в Донецьку

Президент розповів, що одного разу після концерту на вулиці зустрів хлопців, які йшли з різними прапорами: і українськими, і не тільки

Президент України Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський згадав, як в 2014 році з "Кварталом" приїжджав виступати в Донецьк.

Під час інтерв'ю телеканалу "Дом" він згадав, як після виступу його покликали на інтерв'ю, де запитували: "Який Донбас? Ви бачите, що починає відбуватися?".

"Я говорю: Донбас як? Наш. Я не пам'ятаю всіх моментів, пам'ятаю, що у мене було дивне відчуття, що щось сталося. Неначе я прокинувся в зовсім іншому світі", – сказав Зеленський.

Він згадав, що на вулиці зустрів молодих хлопців, які підійшли і крикнули: "О, Вован!". Вони йшли з різними прапорами: і українськими, і не тільки.

На питання, що це за прапори, ті відповіли, що це робота.

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"Тоді це легко було кинуто в повітря. Хто б міг подумати, що це слово стане більшим, ніж просто слово, а далі це слово стане реченням. А далі після цієї пропозиції стане окупація нашого українського Донецька і Луганська. Я це сприйняв, як щось дивне, але з іншого боку, ми вже звикли жити тоді в тій атмосфері, що приходять люди, страйкують, хтось у справі, а хтось отримує якісь гроші за це. І проти чогось, іноді самі не розуміючи – проти чого. Іноді не усвідомлюючи, що у них в руках.. Це викликало у мене відчуття неприємного смаку на ранок", – сказав Зеленський.

До речі, Володимир Зеленський недавно заявляв, що Крим ніколи не буде російським. А тепер сказав те ж саме і про Донбас. Він порадив любителям "русского мира" вже шукати собі місце в Росії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський передрік Путіну поразку на Донбасі. Він нагадав, що в 2014 році Росія не змогла захопити південний схід України, а тепер Путіну точно нічого не світить.