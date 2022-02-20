Евакуація та кремлівські фейки: яка нині ситуація в ОРДЛО (відео)

Кремлівська пропаганда вдається до відвертих фейків. Приміром, повідомляють про вибухи на газогоні, якого не існує в Луганську, записують екстрені звернення за кілька днів до їх оголошення. З наших джерел нам точно відомо, що на Донбасі нині бензину не можна купити. А люди, яких вивезли з окупованих територій — мерзнуть в автобусах.

Вивезли у РФ й не знають навіщо

Автобуси стоять на узбіччі траси, жінки й діти — мерзнуть. Це кадри начебто із Ростовської області, куди звечора нам показували, як завзято вивозили людей з окупованих територій Донбасу. Тим одиницям, які піддалися кремлівській істерії, обіцяли прихисток і гроші. Натомість на відео видно: стоять перед зачиненими парканами оздоровниць. Далі не пускають.

Реклама

Та це й не дивно. Соцмережі рясніють сотнями коментарів із Ростова. Там жителям з ОРДЛО не раді. Це, м'яко кажучи. Про це люди пишуть у соцмережах:

"Ви тут не потрібні. Валіть назад".

"Тільки не в Ростов, будь ласка. В нас область велика. Покинутих сіл і хуторів багато".

Кремлівські пропагандисти повідомляють: там уже тисячі втікачів. Генконсул України в Ростові-на-Дону наполягає: усе як зазвичай.

"Я перебуваю в приміщенні генерального консульства. Це центр міста. І будь-яких змін від звичайного суботнього дня в Ростові не помітно. Все відбувається в штатному робочому режимі", — каже генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Кадри з Донецька, доводять, що паніки немає. У центрі міста діти бавляться на гойдалках, а жителі міста спокійно гуляють.

Реклама

Кремлівська пропаганда

Натомість кремлівська пропаганда все фейками обростає. Щоправда, нині їх визначити надто просто. Ось, приміром, звернення ватажків невизнаних республік про евакуацію вчора були такими екстреними, що їх записували за два дні до того. Про це свідчать метадані роликів. Дата створення — 16 лютого. Тобто все, що відбувається — спланована провокація Кремля.

"Те, що ми бачимо, — це частина загальної картини заготовленої спецоперації, провокації, сценарій якої був написаний трохи раніше. Оскільки це дуже складний сценарій, там не можна в останню хвилину робити все. Тому це робиться раніше. Те, що ми бачимо — докази, що це все-таки брехня", — зазначив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

Ще один фейк про начебто підрив у Луганську газогону "Дружба". І відео навіть долучили. От тільки не врахували надважливу деталь. Газопровід "Дружба" і справді пролягає через Україну. Але вже надто далеко від Луганська. Труба йде з Росії через Білорусь. І вже потім через захід України веде до Словаччини.

Потім довелося виправдовуватися: не на газопроводі — на розподільчій станції горить, за іншими повідомленнями — АЗС палає. Чи був реально вибух — тут питання величезне. Єдине, що відомо достеменно: істерію штучно нагнітають. Бо ж Україна щодня заявляє: жодних наступальних дій не планувала й не планує.

Реклама

Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.

"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови", — повідомив Пушилін.

Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Читайте також