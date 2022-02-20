Транспорт, яким бойовики вивозять людей із Донецька до РФ, перебуває під небезпекою — Залужний

РФ може планувати нові провокації під час вивезення людей із Донбасу

Залужний заявив, що противник примусово вивозить мирне населення/Фото: колаж: "Сегодня"

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про можливі провокації з боку Російської Федерації під час так званої евакуації мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це у Facebook поінформував Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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"Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків та громадських об’єктів. Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами. Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі", — написав Залужний у Facebook.

Крім того, головнокомандувач зазначив, що "противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій. Оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання — зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення".

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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