Євген Дейдей живий? ЗМІ повідомили про можливу втечу екснардепа контрабандними стежками

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Екснародний депутат із фракції "Народний фронт" Євген Дейдей може бути живим. Зокрема, є версія, що він залишив країну.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела.

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Що відомо

Одне із джерел видання повідомило, що Євген Дейдей утік. Інше джерело пояснило, що екснардеп "тікав через контрабандні стежки на Закарпатті".

Водночас дружина екснардепа Дарина заявила, що її поінформували про загибель чоловіка:

"Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми в Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув".

Що відбулося

10 березня дружина екснародного депутата Євгена Дейдея Дарина повідомила в Instagram, що він помер. Водночас немає точної інформації, за яких обставин загинув екснардеп.

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"Мій Євгене Дейдей, я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишусь твоєю дружиною", – написала дружина Дейдея.

Хто такий Євген Дейдей

Євген Дейдей – колишній народний депутат України з фракції "Народний фронт", координатор батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення Київ-1 Головного управління МВС України у місті Києві. Член МДО "Депутатський контроль".

Народився 12 липня 1987 року в місті Рені Одеської області.

2014 року Дейдея було обрано до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії "Народний фронт".

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2 серпня 2014 року Євген Дейдей отримав орден "За мужність" III ст. – за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.