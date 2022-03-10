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Загинув екснардеп Євген Дейдей

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 березня, 11:12
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10 березня про смерть колишнього депутата Верховної Ради повідомила його дружина
Загинув Євген Дейдей.
Загинув Євген Дейдей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній народний депутат Євген Дейдей помер. Про це 10 березня повідомила його дружина Дарина в Instagram.

Водночас немає точної інформації, за яких обставин загинув екснардеп.

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"Мій Євгене Дейдей, я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишусь твоєю дружиною", – написала дружина Дейдея.

Хто такий Євген Дейдей

Євген Дейдей – колишній народний депутат України з фракції "Народний фронт", координатор батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення Київ-1 Головного управління МВС України у місті Києві. Член МДО "Депутатський контроль".

Народився 12 липня 1987 року в місті Рені Одеської області.

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У 2014 році Дейдея було обрано до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії "Народний фронт".

2 серпня 2014 року Євген Дейдей отримав орден "За мужність" III ст. – за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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