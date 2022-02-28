Євросоюз чекає запиту: питання про вступ України до ЄС прискорилося

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

У Європейському Союзі очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у спільноті, надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

Про це на умовах анонімності у понеділок у Брюсселі повідомив журналістам високопоставлений європейський урядовець.

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Відповідаючи на запитання агентства Інтерфакс-Україна про дії ЄС щодо розгляду запиту Зеленського, він сказав: "Нам відомо про це. Учора я безпосередньо сім чи дев'ять разів говорив з міністром закордонних справ. Я розумію так, що заявка на її завершальній стадії підготовки. Я очікую, що, найімовірніше, ми її отримаємо найближчим часом. Потім, і це цілком очевидно, почнеться процедура відповідно до договору – Рада розгляне заявку дуже швидко, щоб вирішити, чи робити запит щодо термінової думки з боку Європейської комісії, а тому цілком зрозуміло, якою є процедура, тому ми розраховуємо отримати заявку саме найближчим часом".

Він також деталізував саму процедуру в її класичній формі.

"Дозвольте мені почати з юридичного аспекту. Якщо ви звернетеся до Договору, стаття 49 чітко надає основу щодо того, що будь-яка європейська країна, яка поділяє фундаментальні цінності та принципи спільноти, може запросити членство. Далі, якщо говорити про процедуру, то вона також позначена в цій статті.По-перше, кому заявка має бути надіслана? Відповідно до Договору, заявка має бути надіслана Раді. Це значить президентству. Нині це Франція. Потім Рада проінформує про заявку. Водночас ми маємо поінформувати Європейський парламент та національні парламенти", – розповів європейський чиновник.

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Наступний крок, за його словами, полягає в тому, що Рада з питань спільних справ має ухвалити рішення, чи зробити запит щодо думки Європейської комісії про заявку.

"Якщо вони це зроблять, то потім Комісія, і зазвичай це займає – знову ж, я не хочу говорити про терміновість, це класична процедура – від 15 до 18 місяців, викладе свою думку. Це може бути довше і може бути значно швидше, враховуючи політичну необхідність. Я думаю, що одна з причин, чому це важливо для Зеленського, так це те, що (це може бути використане) потенційно в обговоренні з Росією для віднайдення виходу (з війни). ЄС – це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу", – наголосив він.

Як говорить високопоставлений європеєць, питання того, що відбувається в Україні, "постійно в думках наших лідерів".

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"Президент Мішель, наприклад, їде сьогодні ввечері до Парижа, де матиме вечерю з президентом Макроном, а також з канцлером Німеччини Шольцом. Пані фон дер Ляєн також там буде. Я впевнений, що це питання буде предметом обговорення. І звісно, 10-11 березня у нас буде неформальний саміт ЄС. Я можу уявити, що тема України обговорюватиметься", – додав він.

Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями, і, головне, бути на рівних", – заявив він.

Ситуація в Україні 28 лютого

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Водночас президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.