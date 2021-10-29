Щодня рятують життя 8 тис. українців. Метінвест Ріната Ахметова у жовтні поставив понад 600 тонн кисню в українські лікарні

На початку цього тижня в українських лікарнях почав закінчуватись кисень для хворих на коронавірус. Колаж "Сьогодні".

Група Метінвест у жовтні поставила понад 600 тонн до лікарень восьми областей України та Києва для лікування хворих на коронавірус.

Про це повідомив директор департаменту регіонального розвитку Групи Метінвест Олександр Вишняков у програмі "Сьогодні. День" на телеканалі "Україна-24".

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Які області отримають кисень

"Сьогодні ми поставляємо кисень у вісім областей та Київ. У жовтні ми вже поставили понад 600 тонн. Тобто сьогодні середньодобове відвантаження становить 80 тонн на добу", – сказав Вишняков.

Одна тонна кисню за добу допомагає вижити ста пацієнтам. Отже, завдяки кисню, виробленому Групою Метінвест, щодня підтримується життя 8000 українців. Як пояснив директор департаменту, Група Метінвест допомагає українським медикам у боротьбі з пандемією з 2020 року, забезпечуючи лікарні обладнанням та медикаментами.

"І ми побачили у жовтні запити від міської влади з інших регіонів, із міст присутності, ми побачили запити від лікарень із проханням надати допомогу киснем. Для цього ми оперативно створили штаб. Ми розгорнули план дій і разом із командою з Міністерства охорони здоров'я, і ми сьогодні координуємо цю роботу", – додав Олександр Вишняков.

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Він розповів, що для металургії кисень необхідний для того, щоб плавити сталь чи чавун. Кисень використовується як продукт горіння в технологічному ланцюжку.

"Атмосферне повітря під високим тиском потрапляє в установку, де воно різко охолоджується і на різній температурній стадії сепарується різний газ. Першим йде азот, і на мінус 183 виходить кисень. Це рідкий кисень, який переміщується у накопичувальні ємності. З цих накопичувальних ємностей газ закачується в автомобілі, які доставляють кисень до лікарень, де його потребують жителі України", – пояснив Олександр Вишняков.

За його словами, кисень, який отримують у ході сепарації на металургійних підприємствах, за своїми параметрами відповідає медичному. Кисень на комбінатах перевіряють лабораторії, атестовані Держлікслужбою. Згідно з цими пробами, його можна застосовувати для пацієнтів, хворих на COVID-19.

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Кисень для хворих на коронавірус

На початку цього тижня в українських лікарнях почав закінчуватись кисень для хворих на коронавірус. Проблеми виникли з двох причин: по-перше, хворі з новим штамом коронавірусу "Дельта" потребують кисню більше. А по-друге, два основні виробники кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт. Ще один завод закрився через технічні несправності, тому Міністерство охорони здоров'я вирішило закуповувати кисень у Польщі.

Але український бізнес вирішив допомогти у боротьбі з коронавірусом.

"Зараз ми разом із командою Міністерства охорони здоров'я визначаємо пріоритети, на яку територію та в якому обсязі необхідно поставити кисень. Ми, як команда Метінвесту, беремо на себе зобов'язання для того, щоб відвантаження кисню тривало цілодобово. Прямо зараз там стоїть черга з машин. Ми виводимо додаткові зміни, люди працюють 24/7 для того, щоб якнайшвидше і якісніше скоротити швидкість доставки кисню тим, хто його потребує", – підкреслив Олександр Вишняков.

Загалом Метінвест за 15 років спрямував близько 350 мільйонів гривень у сферу охорони здоров'я. Зокрема, лікарні Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська отримали нові кисневі станції, які сьогодні стабільно працюють, рятують життя, а Метінвест безкоштовно передає їм кисень.

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