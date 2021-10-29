Ежедневно спасают жизни 8 тыс. украинцев. Метинвест Рината Ахметова в октябре поставил более 600 тонн кислорода в украинские больницы

В начале этой неделе в украинских больницах начал заканчиваться кислород для больных коронавирусом. Коллаж "Сегодня".

Группа Метинвест в октябре поставила более 600 тонн в больницы восьми областей Украины и Киева для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщил директор департамента регионального развития Группы Метинвест Александр Вишняков в программе "Сегодня. День" на телеканале "Украина-24".

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Какие области получат кислород

"На сегодняшний день мы поставляем кислород в восемь областей и Киев. В октябре мы уже поставили более 600 тонн. То есть, сегодня среднесуточная отгрузка составляет 80 тонн в сутки", – сказал Вишняков.

Одна тонна кислорода в сутки помогает выжить ста пациентам. Таким образом, благодаря кислороду, произведённому Группой Метинвест, ежедневно поддерживаются жизни 8000 украинцев. Как пояснил директор департамента, Группа Метинвест помогает украинским медикам в борьбе с пандемией с 2020 года, обеспечивая больницы оборудованием и медикаментами.

"И мы увидели в октябре запросы от городских властей из других регионов, из городов присутствия, мы увидели запросы от больниц с просьбой оказать помощь кислородом. Для этого мы оперативно создали штаб. Мы развернули план действий и вместе с командой из Министерства здравоохранения, и мы сегодня координируем эту работу", – добавил Александр Вишняков.

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Он рассказал, что для металлургии кислород необходим для того, чтобы плавить сталь или чугун. Кислород используется как продукт горения в технологической цепочке.

"Атмосферный воздух под высоким давлением попадает в установку, где он резко охлаждается и на разной температурной стадии сепарируется разный газ. Первым уходит азот, и на минус 183 получается кислород. Это жидкий кислород, который перемещается в накопительные емкости. Из этих накопительных емкостей газ закачивается в автомобили, которые доставляют кислород в больницы, где в нем нуждаются жители Украины", – пояснил Александр Вишняков.

По его словам, кислород, который получают в ходе сепарации на металлургических предприятиях, по своим параметрам соответствует медицинскому. Кислород на комбинатах проверяют лаборатории,аттестованные Гослекслужбой. Согласно этим пробам,его можно применять для пациентов, больных COVID-19.

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Кислород для больных коронавирусом

В начале этой неделе в украинских больницах начал заканчиваться кислород для больных коронавирусом. Проблемы возникли по двух причинам: во-первых, больные с новым штаммом коронавируса "Дельта" нуждаются в кислороде больше. А во-вторых, два основных производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт. Еще один завод закрылся из-за технических неисправностей, поэтому Министерство здравоохранения решило закупать кислород в Польше.

Но украинский бизнес решил помочь в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы вместе с командой Министерства здравоохранения определяем приоритеты, на какую территорию и в каком объеме необходимо поставитькислород. Мы, как команда Метинвеста, берем на себя обязательства для того, чтобы отгрузка кислорода шла круглосуточно. Прямо сейчас там стоит очередь из машин. Мы выводим дополнительные смены, люди работают 24/7 для того, чтобы как можно быстрее и качественнее сократить скорость доставки кислорода тем, кто в нем нуждается", – подчеркнул Александр Вишняков.

В целом Метинвест за 15 лет направил около 350 миллионов гривен в сферу здравоохранения. В частности, больницы Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска получили новые кислородные станции, которые сегодня стабильно работают испасают жизни, а Метинвест бесплатно передает им кислород.

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