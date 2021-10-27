Третья волна и забастовки непривитых: рассказываем о ситуации с COVID-19 в Украине

Третья волна в стране не только побила свои собственные рекорды, а и побила рекорды исторического максимума континента

Ситуация с коронавирусом в Украине / Коллаж "Сегодня"

Украина бьет рекорды за всю историю эпидемии. В стране сейчас третья волна COVID-19, а люди продолжают делать поддельные сертификаты о вакцинации.

Подробнее о ситуации с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса сегодня в Украине

За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 825 733 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 692 жителя Украины (всего – 65 628). Вылечить удалось 2 401 705 инфицированных (11 593 – за последние сутки).

В Украине третья волна коронавируса

Сейчас в Украине третья волна коронавирусаи она является самой большой. Она не только побила свои собственные рекорды, а и побила рекорды исторического максимума континента.

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Ситуация в Украине не самая плохая. Другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас у нас.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Харьковский политехнический институт объявил о забастовке. Уже с 29 октября студенты заявили о том, что прекращают посещать очное обучение. По словам студентов, среди преподавателей много заболевших, а руководство умалчивает об этом.

Студенты ХПИ объявили забастовку. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо, а именно невакцинированных сотрудников. Они начали протест. Ранее на предприятии предупреждали, что с 25 октября непривитых сотрудников не допустят к работе. Сейчас порядка 82% коллектива управления вакцинированы.

В Мариуполе начали отстранять от работы невакцинированных сотрудников. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кто входит в красную зону карантина?

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ровенская,

Николаевская.

Оранжевая зона карантина

Киев, Волынская область, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская.

Желтая зона карантина

Кировоградская,

Закарпатская,

Винницкая.

Где ситуация ухудшается?

С 30 октябряв Украине в красную зону карантина переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Новые ограничения

С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок. Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Что запрещено в красной зоне:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация от коронавируса в Украине

За последние сутки в стране от COVID-19 получили прививки 921 293 человека. Об этом сообщает МОЗ. Одну дозу вакцины получили 212 013 украинцев, а две – 79 280.

В Харькове планируют вакцинировать подростков от COVID-19. Сейчас в городе подбирают площадки, где можно прививать людей.

Также в Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.

Очередь в поликлинике Харькова / Коллаж "Сегодня"

Поддельные документы о вакцинации

В Украине продолжают задерживать людей с поддельными COVID-сертификатами. В международном аэропорту "Борисполь" 25 октября копы выявили поддельные сертификаты о вакцинации у восьми человек. Полиция открыла уголовные дела по данным фактам.

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