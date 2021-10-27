Третья волна и забастовки непривитых: рассказываем о ситуации с COVID-19 в Украине

Украина бьет рекорды за всю историю эпидемии. В стране сейчас третья волна COVID-19, а люди продолжают делать поддельные сертификаты о вакцинации.
Подробнее о ситуации с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса сегодня в Украине
За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 случаев больше, чем сутками ранее.
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Всего инфекцию подтвердили у 2 825 733 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 692 жителя Украины (всего – 65 628). Вылечить удалось 2 401 705 инфицированных (11 593 – за последние сутки).
В Украине третья волна коронавируса
Сейчас в Украине третья волна коронавирусаи она является самой большой. Она не только побила свои собственные рекорды, а и побила рекорды исторического максимума континента.
Ситуация в Украине не самая плохая. Другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас у нас.
Ситуация с COVID-19 в Украине
Харьковский политехнический институт объявил о забастовке. Уже с 29 октября студенты заявили о том, что прекращают посещать очное обучение. По словам студентов, среди преподавателей много заболевших, а руководство умалчивает об этом.
В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо, а именно невакцинированных сотрудников. Они начали протест. Ранее на предприятии предупреждали, что с 25 октября непривитых сотрудников не допустят к работе. Сейчас порядка 82% коллектива управления вакцинированы.
Кто входит в красную зону карантина?
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ровенская,
- Николаевская.
Оранжевая зона карантина
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Полтавская.
Желтая зона карантина
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.
Где ситуация ухудшается?
С 30 октябряв Украине в красную зону карантина переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.
Новые ограничения
С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок. Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Что запрещено в красной зоне:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За последние сутки в стране от COVID-19 получили прививки 921 293 человека. Об этом сообщает МОЗ. Одну дозу вакцины получили 212 013 украинцев, а две – 79 280.
В Харькове планируют вакцинировать подростков от COVID-19. Сейчас в городе подбирают площадки, где можно прививать людей.
Также в Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.
Поддельные документы о вакцинации
В Украине продолжают задерживать людей с поддельными COVID-сертификатами. В международном аэропорту "Борисполь" 25 октября копы выявили поддельные сертификаты о вакцинации у восьми человек. Полиция открыла уголовные дела по данным фактам.