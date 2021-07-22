ДБР відкриє справу про можливу держзраду Зеленського: несподіване рішення суду

Раніше у Держбюро розслідувань надійшло звернення про можливе порушення закону президентом і його оточенням, ось тільки справу так і не відкрили

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого скоєння президентом Володимиром Зеленським та його оточенням державної зради. Про це повідомляє Суспільне.

Йдеться про розслідування зриву операції із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Раніше у ДБР звернулася група осіб з проханням почати розслідування з цього питання, однак правоохоронці не відкрили провадження. У зв'язку з цим заявники звернулися до суду.

"Ми будемо розглядати скаргу на бездіяльність слідчого ДБР, яка полягає в тому, що в порядку, передбачено статтею 214, слідчий не вніс відомості до реєстру досудових розслідувань і відповідно не розпочав розслідування", – заявив перед засіданням суду адвокат Ігор Волошин.

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В результаті вимогу позивачів було задоволено.

"уддя прийняв рішення зобов'язати ДБР вчинити так, як передбачає українське законодавство, а саме: заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтю 112 "державна зрада" зареєструвати і внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань" , – розповів один з позивачів, екс-нардеп Андрій Тетерук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно ДБР відкрило справу проти суддів Верховного Суду через скасування указу Зеленського щодо Тупицького. Слідчі зажадали ряд документів, що стосуються розгляду справи Зеленський – Тупицький.