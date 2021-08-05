Генпрокуратура розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію – Венедіктова

Розсекречені матеріали опублікують на сайті Генпрокурора / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 5 серпня, в Офісі Генерального прокурора України прийняли рішення розсекретити матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій в районі Іловайська влітку 2014 року.

Про це Генпрокурор Ірина Венедіктова написала у Facebook.

"Розслідування Іловайських подій триває по двом напрямам: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією", – написала вона.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

За її словами, під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження – понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.

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Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

"Ми прийняли рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень", – заявила Венедіктова.

Наразі фахівці працюють над удосконаленням офіційного вебсайту офісу генерального прокурора, де розмістять спеціальний розділ присвячений Іловайським подіям.

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Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Вона нагадала, що наразі повідомлено про підозру першому заступнику начальника генерального штабу ЗС РФ та колишньому начальнику головного управління генерального штабу ЗС РФ, який наразі є заступником міністра оборони РФ. Також до кримінальної відповідальності притягнуто ще двох російських генералів.

Їм повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Також, наразі у провадженні проведено дві комісійні військові судові експертизи. До них залучили більше 20 провідних військових фахівців та експертів, а також провели понад 500 судово-медичних експертиз.

"Робота триває як на національному, так і на міжнародному рівнях. Матеріали щодо вчинення воєнних злочинів передано також до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду", - написала Венедіктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Раніше ми повідомляли, що Україна найближчим часом передасть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі ще один пакет доказів вчинення російськими військовими злочинів, зокрема, нові факти щодо Іловайського котла.

Нагадаємо, раніше ветеран спецназу полковник Рафаель Люкманов розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні", що під час планування операції під Іловайськом у серпні 2014 року українськекомандування допустило низку прорахунків, які призвели до оточення і поразки частин ЗСУ та добровольчих батальйонів.