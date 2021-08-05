Генпрокуратура рассекретит материалы дела об Иловайской трагедии – Венедиктова

Объем материалов уголовного производства – более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа

Рассекреченные материалы опубликуют на сайте Генпрокурора / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 5 августа, в Офисе Генерального прокурора Украины приняли решение рассекретить материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года.

Об этом Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook.

"Расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией", – написала она.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

По ее словам, в ходе следствия допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства – более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

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Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

"Мы приняли решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений", – заявила Венедиктова.

Сейчас специалисты работают над усовершенствованием официального веб-сайта офиса генерального прокурора, где разместят специальный раздел посвященный Иловайским событиям.

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Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Она напомнила, что сейчас сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас стал заместителем министра обороны РФ. Также к уголовной ответственности привлекли еще двух российских генералов.

Они извещены о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Также, сейчас в производстве проведены две комиссионные военные судебные экспертизы. К ним привлекли более 20 ведущих военных специалистов и экспертов, а также провели более 500 судебно-медицинских экспертиз.

"Работа продолжается как на национальном, так и на международном уровнях. Материалы о совершении военных преступлений передано также в Офис прокурора Международного уголовного суда", – написала Венедиктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Ранее мы сообщали, что Украина в ближайшее время передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге еще один пакет доказательств совершения российскими военными преступлений, в том числе, новые факты по Иловайскому котлу.

Напомним, ранее ветеран спецназа полковник Рафаэль Люкманов рассказал в интервью сайту "Сегодня", что при планировании операции под Иловайском в августе 2014 командование допустило ряд просчетов, которые привели к окружению и поражения частей ВСУ и добровольческих батальонов.