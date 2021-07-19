Нові жертви повені у Бельгії та найкраща вакцина від COVID – головні новини за ніч

У Бельгії значно зросла кількість жертв повені, а Віктор Ляшко з гумором відповів на запитання про вакцини – та інші новини

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Некерована маршрутка протаранила BMW

У Києві ввечері у неділю, 18 липня, сталася незвична дорожньо-транспортна пригода. Маршрутка без водія, що стояла на зупинці, раптово поїхала і врізалася в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар.

ДТП з маршруткою у Києві / колаж "Сьогодні"

Найкраща вакцина від COVID

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавируса, і пояснив, яка вакцина, на його думку, найкраща.

Нові жертви повені в Бельгії

У Бельгії в результаті повені загинула щонайменше 31 людина, 163 осіб досі вважаються зниклими безвісти. На фото видно страшні наслідки стихії.

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Повінь у Бельгії / колаж "Сьогодні"

Меркель вважає ситуацію з повінню лякаючою

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала лякаючоюі такою, яку важко описати словами, ситуацію з повенями у країні під час відвідування у неділю села Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що особливо постраждала від стихії.

Найголовніші новини неділі, 18 липня, дивіться у випуску "Сьогодні. Підсумки":