Самоізоляція невакцинованих і рішення США та ФРН щодо "Північного потоку – 2" – головні новини за ніч

МОЗ хоче посилити правила в'їзду в країну невакцинованих від COVID, а у Байдена і Меркель майже готова угода щодо російського газопроводу

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Оборонний комплекс "ДНР"

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про створення "оборонно-промислового комплексу". Бойовики нібито хочуть розробляти і виробляти продукцію цивільного, військового та подвійного призначення.

В Україну через "Північний потік – 2" їде радник Держдепу

Радник Держдепартаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле 20-21 липня відвідає Україну, а потім Польщу для обговорення зокрема "спільної стурбованості" щодо газопроводу "Північний потік – 2" і енергетичної безпеки.

Дерек Шолле їде в Україну через "Північний поток – 2" / колаж "Сьогодні"

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Самоізоляція при в'їзді в Україну

Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль під час перетину державного кордону у зв'язку зі зростанням у світі захворюваності на COVID-19, зокрема викликаної штамом "Дельта", і ввести обов'язкову самоізоляцію при в'їзді в Україну невакцинованих осіб.

Угода США і ФРН щодо "Північного потоку – 2"

Сполучені Штати і Німеччина близькі до врегулювання розбіжностей щодо російського газопроводу "Північний потік – 2" і в найближчі дні мають намір оголосити про укладення відповідної угоди.

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