Арешт друга Трампа і наслідки вибуху на хімзаводі під Рівним – головні новини за ніч

У США заарештували мільярдера і друга експрезидента за обман ФБР, а в Рівненській області дослідили повітря на шкідливі речовини – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Арешт друга Трампа

У США за звинуваченням у незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ і наданні неправдивих відомостей працівникам ФБР був заарештований74-річний мільярдер Томас Джозеф Барак-молодший – друг 45-го президента США Дональда Трампа і глава його інавгураційного фонду в 2016 році.

Друг Дональда Трампа мільярдер Томас Барак-молодший викритий у незаконному лобіюванні/ колаж "Сьогодні"

Негода в Кропивницькому

У Кропивницькому ввечері у вівторок через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а в деяких місцях навіть змило асфальт. Сильний вітер поваляв дерева.

Негода у Кропивницькому / колаж "Сьогодні"

Наслідки вибуху на "Рівнеазоті"

Після вибуху на "Рівнеазоті" місцеве відділення Гідрометцентрупровело заміри в Рівному і трьох сусідніх селах, перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено.

З НБУ пішов ще один директор департаменту

Національний банк України, з якого місяць тому почали масово звільнятися співробітники, позбувся чергового керівного працівника. 20 липня роботу завершив директор Департаменту виїзних перевірок Денис Новиков.

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Денис Новиков 13 років пропрацював у Нацбанку / колаж "Сьогодні"

Одесит морив сина голодом

В Одесі чоловік морив свого 16-річного сина голодом через необхідність, за його словами, "духовного лікування". Підлітка у важкому стані, зі зневодненням і дефіцитом ваги, екстрено госпіталізували в міську лікарню.

Нове будівництво Путіна

Біля резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово (Московська область) виявили секретне будівництво цілого комплексу. Там нібито заплановані "режимні об'єкти", серед яких льодовий стадіон, лікувальний центр і готель-пансіонат.

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