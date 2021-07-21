Арест друга Трампа и последствия взрыва на химзаводе под Ровно – главные новости за ночь

В США арестовали миллиардера и друга экс-президента за обман ФБР, а в Ровенской области исследовали воздух на вредные вещества – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Арест друга Трампа

В США по обвинению в незаконном лоббировании интересов ОАЭ и в предоставлении ложных сведений сотрудникам ФБР был арестован 74-летний миллиардер Томас Джозеф Барак-младший – друг 45-го президента США Дональда Трампа и глава его инаугурационного фонда в 2016 году.

Друг Дональда Трампа миллиардер Томаса Барак-младший занимался незаконным лоббизмом / коллаж "Сегодня"

Непогода в Кропивницком

В Кропивницком вечером во вторник из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Непогода в Кропивницком / коллаж "Сегодня"

Последствия взрыва на "Ривнеазоте"

После взрыва на "Ривнеазоте" местный Гидрометцентр провел замеры в Ровно и трех соседних селах и превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружил.

Из НБУ ушел еще один директор департамента

Национальный банк Украины, из которого месяц назад начали массово увольняться сотрудники, лишился очередного руководящего работника. 20 июля работу завершил директор Департамента выездных проверок Денис Новиков.

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Денис Новиков 13 лет проработал в Нацбанке / коллаж "Сегодня"

Одессит морил сына голодом

В Одессе мужчина морил своего 16-летнего сына голодом из-за необходимости, по его словам, "духовного лечения. Подростка в тяжелом состоянии с обезвоживанием и дефицитом веса экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Новая больница Путина

У резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве (Московская область) обнаружили секретную стройку целого комплекса зданий. Там якобы запланированы "режимные объекты", среди которых при этом ледовый стадион, лечебный центр и гостиница-пансионат.

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