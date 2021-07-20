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"Нуждался в духовном лечении" – одессит морил голодом 16-летнего сына

20 июля 2021 21:50

Богдан Приходько Богдан Приходько

Мужчина обратился к врачам, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе мужчина морил своего 16-летнего сына голодом. Подростка в тяжелом состоянии с обезвоживанием и дефицитом веса пришлось экстренно госпитализировать в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области во вторник, 20 июля.

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"По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения", выраженного в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду", – рассказали правоохранители.

Горе-отца задержали. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.

Ранее в Одесской области 36-летняя женщина морила голодом маленького ребенка и держала его под замком.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в Херсоне женщина оставила двух своих сыновей, они несколько часов ждали ее возле школы, но мама так и не явилась.

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А в Харькове у горе-матери забрали детей, которые жили в мусоре среди тараканов и ели собак.

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