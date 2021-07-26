У Норвегії впав метеорит, а в Україні хочуть змішувати COVID-вакцини – головні новини за ніч

Норвежцям пощастило спостерігати незвичайне явище, а в українському МОЗ задумалися про комбінування антиковідних вакцин – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ХАМАС влаштував пожежі в Ізраїлі

В Ізраїлі в неділю спалахнуло відразу кілька пожеж на території регіональної ради Ешколь, які виявилися результатом підпалів за допомогою повітряних куль, відправлених з сектору Газа угрупованням ХАМАС.

Метеорит над Норвегією

Незвично великий метеорит пронісся над півднем Норвегії у ніч на неділю з "вражаючим" звуковим і світловим ефектом. Частина його, як припускають, впала на Землю недалеко від столиці Осло.

Метеорит над Норвегією / колаж "Сьогодні"

Повінь у Лондоні

Столицю Великої Британії накрили потужні зливи, які викликали справжні потопи в деяких районах Лондона в неділю, 25 липня. На відео очевидців видно затоплені проїжджі частини і величезні калюжі у магазинах на перших поверхах.

Потоп у Лондоні / колаж "Сьогодні" Реклама

В Україні можуть дозволити змішувати вакцини

Національна технічна група експертів з питань імунізації МОЗ рекомендувала дозволити змішування вакцин від коронавірусу, але за чіткого дотримання певних умов. Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози мРНК вакцини Moderna.

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