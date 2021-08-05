Брила української політики – чим запам'ятався Марчук за час багаторічної роботи на держслужбі

Євгена Марчука називають засновником фундаменту незалежної України. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України, міністр оборони, секретар РНБО Євген Марчук помер у віці 80 років. Євгена Марчука називають брилою української політики і засновником фундаменту державності. Сайт "Сьогодні" проаналізував кар'єру ексчиновника і згадав досягнення Марчука за час його багаторічної роботи на держслужбі.

Євген Марчук пішов з життя у четвер, 5 серпня. Як повідомила дружина ексчиновника Лариса Івшина, причиною смерті стала зупинка серця. У той же час в СБУ уточнили, що Марчук помер через загострення захворювань після зараження коронавірусом.

Євген Марчук з дружиною Ларисою Івшиною / Фото: Facebook

Кар'єра Марчука: від опера КДБ до прем'єр-міністра

Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в селі Долинівка Одеської області. Закінчив Кіровоградський педагогічний інститут за спеціальністю вчитель української мови та літератури, вчитель німецької мови. Уже в студентський час був завербований до КДБ.

1963 року почав працювати в Комітеті державної безпеки УРСР на посаді оперуповноваженого Кіровоградського обласного управління КДБ і зміг дослужитися до першого заступника голови КДБ УРСР.

У червні 1991 року Верховна Рада УРСР призначив його державним міністром з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Уже після проголошення незалежності, в листопаді того ж року, Марчук став першим головою Служби безпеки України. На цій посаді він пропрацював до 1994 року, коли президент Леонід Кравчук призначив його віцепрем'єр-міністром з питань державної оборони і безпеки в уряді Віталія Масола. До слова, цю посаду створили спеціально для Марчука.

Леонід Кравчук назначив Марчука віцепремьєр-міністром з питань державної обороны та безпеки / Фото: Сьогодні

1995 року, після відставки Масола, президент Леонід Кучма призначив Марчука виконувачем обов'язків глави уряду, згодом він став прем'єр-міністром України. Перебуваючи на цій посаді, Марчук балотувався до парламенту і був обраний. 1996 року Кучма звільнив його з посади прем'єр-міністра саме в зв'язку з цим. Неофіційно це пояснювали тим, що Марчук "формував свій політичний імідж".

Таким чином, Марчук покинув крісло глави уряду і брав участь у довиборах народного депутата Верховної Ради від Миргородського виборчого округу. Він був обраний в першому турі 83,71% голосів виборців при 6 претендентах. До квітня 1998 року він був депутатом Верховної Ради і очолював в парламенті фракцію "Соціально-ринковий вибір".

У жовтні 1996 року, незадовго до загибелі, Євген Щербань заснував у Києві газету "День", яка після його вбивства перейшла під контроль Марчука.

Незабаром Євген Марчук вступив до Соціал-демократичної партії України (об'єднану). На парламентських виборах в березні 1998 року він вдруге був обраний депутатом Верховної Ради і очолив парламентську фракцію СДПУ (о).

1999 року Марчук брав участь у президентських виборах, але зайняв лише п'яте місце з тринадцяти. Незважаючи на програш, йому вдалося через малий проміжок часу знову зайняти впливову посаду – з 10 листопада 1999 по 25 червня 2003 Євген Марчук був секретарем Ради національної безпеки і оборони України, покинувши лави нардепів.

25 червня 2003 року Марчук був призначений міністром оборони України. Цю посаду він обіймав до 27 вересня 2004 року, формальним приводом до відставки стали вибухи на артилерійських складах в Артемівську та Новобогданівці.

Мыныстр оборони Євген Марчук та президент Леонід Кучма на засіданні Верховної Ради України, 2003 рік / Фото: Wikipedia

Після своєї відставки порвав з СДПУ (о) Євген Марчук в грудні 2004 року з групою однодумців створив Партію свободи, головою якої і був обраний. На парламентських виборах 26 березня 2006 року Євген Марчук виступав під номером 1 блоку партій "Євген Марчук – "Єдність", який очолювався Партією свободи. Блок отримав, проте, всього лише 0,06% голосів виборців і Євген Марчук до парламенту не пройшов.

Після поразки на виборах Євген Марчук відійшов в українській політиці на задній план. Лише 2015 року Марчук знову з'явився на політичній арені, ставши представником України з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Цю посаду він обіймав до травня 2019 року.

В 2015 році Марчук став представником України в ТКГ з питань Донбасу / Фото: Сьогодні

Чим запам'ятався Марчук

На посаді міністра оборони УРСР

5 червня 1991 року на засіданні Верховної Ради ще УРСР Марчук був призначений державним міністром з питань оборони, державної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після прийняття Радою "Декларації про державний суверенітет України" постала проблема створення власних Збройних сил. В таких умовах потрібна була особистість, яка могла б забезпечити виконання важкого завдання. Саме тому керівництво держави запропонувало Верховній Раді на цю посаду кандидатуру Марчука, який мав багаторічний досвід роботи в системі держбезпеки.

У серпні 1991 року, в критичній ситуації, що склалася в СРСР під час московського путчу "ГКЧП", виникла загроза силового конфлікту в Україні за участю військових формувань Радянської Армії СРСР. Керівництво уряду України видає розпорядження про створення тимчасової урядової комісії. Керівництво цією комісією було покладено на Марчука.

На посаді прем'єр-міністра України

За неповний рік прем'єрства Марчук погодив з Російською Федерацією реструктуризацію отриманого в спадок від попередників боргу в більш ніж два мільярди доларів США. Завершив тривалу роботу над "Великим російсько-українським договором".

Йому вдалося зупинити інфляцію і створити умови для запровадження національної грошової одиниці – гривні, не збільшивши ні на копійку зовнішній борг, за час його роботи вчетверо збільшився золотовалютний резерв країни. Саме в цей період були стабілізовані ціни, середня зарплата зросла втричі, валютні резерви держави збільшилися втричі, понад 200 мільйонів доларів були повернуті з-за кордону.

Під час прем'єрства Марчука валютні резерви держави збільшились втричі / Фото: Сьогодні

Марчук завершив процес вступу України до Ради Європи. 9 листопада 1995 року його підписав у Страсбурзі відповідні міжнародно-правові документи та взяв участь в урочистій церемонії підняття перед Палацом Європи Державного прапора України. Очолював українську делегацію на переговорах з урядами США, а також з Міжнародним валютним фондом щодо нормалізації відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.

Під час прем'єрства Євгена Марчука на українському політичному Олімпі на зміну жорсткому деструктивному протистоянню між виконавчою і законодавчою гілками влади почав зароджуватися процес співпраці між ними – були вперше проведені спільні засідання президій Верховної Ради і Кабміну з погодження взаємодії.

Марчук першим з вищих посадових осіб України офіційно виступив під час Всеукраїнської наради економістів 1995 року проти курсу реформ, які призвели до виникнення олігархату, фальшивої приватизації і зародження кланової економіки.

Прагнення Марчука розмежувати повноваження Адміністрації президента і Кабінету міністрів, а також налагодження конструктивної роботи з Верховною Радою призвели до того, що 1996 року Леонід Кучма своїм указом звільнив Марчука з посади прем'єр-міністра. Леонід Кучма згодом зазначив, що Марчук не зміг виконувати функції прем'єра, оскільки погано розбирався в економічних і господарських питаннях.

1999 року під час президентської виборчої кампанії Євген Марчук, демонструючи володіння новітніми технологіями, першим з українських політиків вийшов в інтернет: він відкрив свою вебсторінку і першим серед українських політиків провів інтернет-конференцію.

На посаді голови СБУ

Марчук організував розробку та особисто захистив в парламенті перший і поки єдиний закон "Про Службу безпеки України". Для діяльності української спецслужби цей закон став правовою базою європейського зразка, він створив законодавчу основу для виведення її з-під будь-якого партійного контролю, підпорядкував її тільки президенту України і поставив під контроль Верховної Ради.

На посаді секретаря РНБО

Перебуваючи на посаді голови СБУ, Марчук зумів налагодити стосунки зі спецслужбами Російської Федерації, США, Великої Британії, ФРН та ін., а також користувався авторитетом в НАТО. У зв'язку з цим через місяць роботи на посаді секретаря РНБОУ він був призначений головою Державної міжвідомчої комісії з питань співробітництва з НАТО.

Марчук офіційно представив в Брюсселі державну програму співпраці України з НАТО на 2001-2004 роки, розробляв низку документів, які, по суті, почали нову стратегію і тактику співпраці України з європейськими та євроатлантичними структурами і передбачали можливість приєднання в майбутньому до НАТО.

Марчук розробляв стратегію приєднання України до НАТО / Фото: Facebook

На посаді міністра оборони

Марчук вперше в історії української армії часів незалежності почав розмежування повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ВС. Це означало, що військово-політичними і військово-економічними питаннями займається Міністерство оборони, а військово-технічними – Генеральний штаб ЗСУ.

Марчук очолив розробку "Воєнної доктрини України", яка була прийнята указом президента 15 червня 2004 року. Суттєвою новацією цього документа було те, що він вперше передбачав приєднання України в майбутньому до військово-політичних союзів, в тому числі і до НАТО.

В армії незалежної України жодного разу не проводили розгорнутої інвентаризації. Марчук виявився першим міністром оборони, який наказав її провести.

У 2003-2004 роках Марчук брав участь у врегулюванні кризи навколо острова Тузла, коли російська сторона почала будувати дамбу в Керченській протоці. Зрештою глави урядів України і Росії домовилися про припинення будівництва.

У серпні 2004 року на переговорах з міністром оборони США Дональдом Рамсфельдом в Партеніті (Крим) вперше заявив, що Україна починає скорочення і наступне остаточне виведення українського військового контингенту з Іраку.

Марчук очолив розробку "Військової доктрини України" / Фото: Facebook

Будучи народним депутатом

Як голова Комітету Ради з питань соціальної політики та праці був ініціатором і розробником закону "Про державні соціальні стандарти та гарантії". Марчуку вдалося провести через парламент законопроєкти, які сприяли підняттю межі малозабезпеченості та мінімальної зарплати, збільшенню терміну оплачуваної відпустки. Комітетом були заблоковані плани тодішнього уряду підвищити для громадян країни вартість житлово-комунальних послуг без відповідного збільшення соціальних платежів, з ініціативи Комітету парламентом було накладено вето на указ президента, яким передбачалося зменшення виплат громадянам по тимчасовій непрацездатності, при народженні, при похованні тощо.

Тільки за 2 роки роботи в парламенті ІІІ скликання Марчук взяв участь в розробці 72-х законів, а загальна ж кількість створених за його участю законів сягає близько 100, більшість яких діє і понині.

Марчук прийняв участь у розробці 72 законів / Фото: Сьогодні

У грудні 2014 року Марчук очолив Міжнародний секретаріат з безпеки і цивільної співпраці між Україною і НАТО, в травні 2015-го – увійшов до складу делегації України в підгрупі з питань безпеки

Відзнаки та нагороди

Євген Марчук – генерал армії України, державний службовець першого рангу, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора, князя Ярослава Мудрого V ст., "Командорського Хреста" із зіркою за заслуги перед Республікою Польща, нагороджений сімома медалями, іменною вогнепальною зброєю. Лауреат Міжнародної української премії ім. Григорія Сковороди.

Пішла епоха

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що з відходом з життя Марчука "пішла ціла епоха".

"Марчук був брилою української політики. Людиною, яка створювала фундамент незалежної України і закладала основи державності. Був першопрохідцем у питанні зближення з НАТО", – каже "Сьогодні" експерт.

Він також додав, що Марчук користувався авторитетом не тільки серед українських політиків, а й у західних партнерів.

"Він належав до першого покоління українських політичних еліт, які пройшли ще радянську школу. Досвідчений парламентер. Сьогодні Україна відчуває дефіцит справжніх професіоналів, у владі багато випадкових людей. Без таких людей, як Марчук, сучасній Україні буде складно боротися з новими викликами", – резюмував політолог.

Політолог Вадим Карасьов: Марчук належав до першого покоління українських політичних еліт, які пройшли ще радянську школу. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Зовсім нещодавно – в середині липня-2021 – Марчук говорив про протистояння президента РФ Путіна з Володимиром Зеленським. Тоді експрем'єр стверджував, що президент України опинився в "дуже складній ситуації" через Мінські угоди, які йому "дісталися у спадок".

Тоді ж Марчук коментував історію з прослуховуванням розмов Віктора Медведчука. На думку Марчука, записи могли бути зроблені співробітниками СБУ і без наказу "зверху" або приватними особами, а плівки потім передали до спецслужби.