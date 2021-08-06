Гордон: Путін не віддасть Донбас, якщо Крим не визнають російським

Окуповані території буде дуже складно повернути – журналіст порівняв російську окупацію з нацистською під час Другої світової

Гордон вважає, що Путін не віддасть ні Крим, ні Донбас. Колаж "Сьогодні"

Росія не має наміру повертати окупований Крим, а повернути Донбас ще є шанс, але буде дуже важко – він потрібен Путіну для торгу з Києвом і Заходом. Про це сказав на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

За його словами, окуповані території буде дуже складно повернути.

"Ви уявляєте, що таке 7,5 року без України? Це покоління зростає обдурених. Гітлерівська окупація радянської України тривала з 1941-го до 1943-го – два роки. А тут 7,5 року", – сказав Гордон.

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Журналіст упевнений, що Путін не віддасть Україні Донбас, якщо Київ і Захід офіційно не визнають Крим російським.

"Що таке зараз Донбас – це козир у руках Путіна, яким він розмахує перед Заходом, мовляв, "визнайте Крим, зніміть санкції – віддам Донбас на своїх умовах"... Путін – це частина Росії, голос Росії. Той, хто прийде на зміну Путіну, якщо він не буде робити так, як хоче більшість росіян – його знесуть. Навіть Навальний теж не збирається Крим повертати. Донбас (при Навальному вирішився б швидко) – напевно, так. Будь-який російський ліберал закінчується, коли починається питання України", – сказав він.

Окупація Криму частині Донбасу

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим;

у зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою дотичність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Водночас світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджуєть агресивні дії РФ і не визнаєть окупації Криму. На окупантів наклали безліч санкцій. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти;

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський заявляв, що не розмінюватиме Крим на Донбас. У той же час в Києві за час війни з окупантами зрозуміли, що Захід не розв'яже проблему російської агресії.

Також президент дав зрозуміти, що Донбас ніколи не буде російським і порадив любителям "руського міра" збирати речі і їхати до РФ.