Гарячий антициклон витіснить дощі з України: синоптик уточнила прогноз на середу

Поки в Україну тільки йде похолодання, завтра, 11 серпня, стане менше дощів. Температура повітря відрізнятиметься – від прохолоди на заході до сильної спеки на сході і півдні.

Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Середа в Україні буде переважно сонячною і теплою:

у більшості областей України очікується 27-32 градуси;

у західних областях 23-28 градусів;

на сході і півдні 28-34 градуси.

Гарячий антициклон витіснить опади з України, хіба що на Прикарпатті, в Криму, Запорізькій області і в східній частині можливі окремі короткі дощі з грозами.

У Києві в середу сухо, сонячно і помірно спекотно, 28-30 градусів.

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У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краковська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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