Горячий антициклон вытеснит дожди из Украины: синоптик уточнила прогноз на среду

Пока в Украину только идет похолодание, завтра, 11 августа, станет меньше дождей.Температура воздуха будет отличаться – от прохлады на западе до сильной жары на востоке и юге.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Среда в Украине будет преимущественно солнечной и теплой:

в большинстве областей Украины ожидается 27-32 градуса;

в западных областях 23-28 градусов;

на востоке и юге 28-34 градуса.

Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, Запорожской области и в восточной части возможны отдельные короткие дожди с грозами.

В Киеве в среду сухо, солнечно и умеренно жарко, 28-30 градусов.

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В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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