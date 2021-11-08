Готуємось до диктанту! Топ-20 найпоширеніших помилок в українській мові та як їх уникнути

В Україні святкуватимуть День української писемності та мови / Фото: Колаж: Сьогодні
О 10:00 по всій країні пролунає голос митця нинішнього диктанту, поета та прозаїка Юрія Андруховича. За його словами, вміння писати означає зокрема і грамотність. І потребу в тому, що слід бути грамотним, усвідомлюють далеко не всі.
Сайт "Сьогодні" підготував розбір 20 найпоширеніших мовних помилок.
Найрозповсюдженіші помилки
- Приймати участь. Приймати можна у компанію. А от участь беруть. Правильно – брати участь.
- Зроблю для тебе виключення. Виключення замінюйте на виняток.
- Вірна відповідь. Вірним може бути друг або партнер/партнерка. А відповідь буває правильною або неправильною. Як і пін-код, рішення, вибір тощо.
- В кінці кінців замініть на зрештою або врешті-решт.
- Нажаль. Правильно писати окремо.
- Оточуюче середовище. Краще замінити на красиве слово довкілля.
- Я рахую, що це правильно. А ми вважаємо, що слово "рахую" тут зовсім недоречне.
- Так як пішов дощ, ми залишилися вдома. Доречніше замінити "так як" на оскільки.
- Будь-ласка, подай блокнот. Не пишіть це слово через дефіс, будь ласка.
- Обери найбільш красиву світлину. А краще – найкрасивішу.
- Згідно оригіналу документа. Правильно – згідно з оригіналом.
- Допобачення. Варто було сказати до побачення цій помилці ще у школі.
- Я вибачаюсь. Використовуйте слова вибач/те або даруй/те.
- Зроблю вигляд, що цього не було. А правильно – вдамо.
- Освідчена людина. Той, хто пише це словосполучення саме так, точно не є освіченою людиною.
- Миючий засіб. Правильно – мийний засіб.
- Колишній у використанні телефон. Величезну кальковану конструкцію можна замінити простим і лаконічним словом вживаний.
- Завдяки застуді я не пішов на роботу. Правильно казати через застуду.
- Мені це не прийшло до голови. Замінюйте фразою спало на думку.
- Виключи світло. Можна виключити з компанії або команди. Або зі списку запрошених. А світло вимикають.
Ще одна типова помилка – калька "на протязі чогось" замість "протягом чогось". Чому це неправильно? Тому що протяг – це потік повітря, що виникає у замкненому просторі через отвори, розташовані один проти одного, наприклад протяги у квартирі. Коли ж маємо сказати щось про проміжок часу, слід говорити "протягом" або "впродовж".
Запам'ятайте, що у жодному словнику немає варіантів " доброго дня" або ж " доброго вечора". Традиційними у нашій мові є форми привітання. "добрий день" і "добрий вечір", а також короткі форми – "добридень", "добривечір", тому так говорити правильно. Але вранці можна говорити "доброго ранку".
Причини написати радіодиктант
Самоперевірка, мабуть, є однією з основних причин взяти участь у подібній акції.
Традиція. Приєднатися до щорічного написання радіодиктанту — нагода започаткувати для себе ще одну традицію
Новий досвід. Досвід письма та робота над помилками — це не лише про грамотність. Це про життєву навичку робити висновки та працювати над помилками.
Бути грамотним. Людина ХХІ століття публічна: вона створює дописи в соцмережах, має своє коло читачів, є лідером думок та об’єктом цікавості в певному колі.
Нові знання. Сучасні диктанти несуть багато цікавої інформації. Іноді такий текст може стати справжнім відкриттям
Раніше ми писали:
- Кількість учасників щорічного диктанту єдності постійно зростає.
- У Києві бажаючі змогли взяти участь у написанні радіодиктанту національної єдності . Всеукраїнська акція, яка триває з 2000 року, приурочена до Дня української писемності та мови.