Готуємось до диктанту! Топ-20 найпоширеніших помилок в українській мові та як їх уникнути

В Україні святкуватимуть День української писемності та мови / Фото: Колаж: Сьогодні

О 10:00 по всій країні пролунає голос митця нинішнього диктанту, поета та прозаїка Юрія Андруховича. За його словами, вміння писати означає зокрема і грамотність. І потребу в тому, що слід бути грамотним, усвідомлюють далеко не всі.

Сайт "Сьогодні" підготував розбір 20 найпоширеніших мовних помилок.

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Найрозповсюдженіші помилки

Приймати участь. Приймати можна у компанію. А от участь беруть. Правильно – брати участь. Зроблю для тебе виключення. Виключення замінюйте на виняток. Вірна відповідь. Вірним може бути друг або партнер/партнерка. А відповідь буває правильною або неправильною. Як і пін-код, рішення, вибір тощо. В кінці кінців замініть на зрештою або врешті-решт. Нажаль. Правильно писати окремо. Оточуюче середовище. Краще замінити на красиве слово довкілля. Я рахую, що це правильно. А ми вважаємо, що слово "рахую" тут зовсім недоречне. Так як пішов дощ, ми залишилися вдома. Доречніше замінити "так як" на оскільки. Будь-ласка, подай блокнот. Не пишіть це слово через дефіс, будь ласка. Обери найбільш красиву світлину. А краще – найкрасивішу. Згідно оригіналу документа. Правильно – згідно з оригіналом. Допобачення. Варто було сказати до побачення цій помилці ще у школі. Я вибачаюсь. Використовуйте слова вибач/те або даруй/те. Зроблю вигляд, що цього не було. А правильно – вдамо. Освідчена людина. Той, хто пише це словосполучення саме так, точно не є освіченою людиною. Миючий засіб. Правильно – мийний засіб. Колишній у використанні телефон. Величезну кальковану конструкцію можна замінити простим і лаконічним словом вживаний. Завдяки застуді я не пішов на роботу. Правильно казати через застуду. Мені це не прийшло до голови. Замінюйте фразою спало на думку. Виключи світло. Можна виключити з компанії або команди. Або зі списку запрошених. А світло вимикають.

Ще одна типова помилка – калька "на протязі чогось" замість "протягом чогось". Чому це неправильно? Тому що протяг – це потік повітря, що виникає у замкненому просторі через отвори, розташовані один проти одного, наприклад протяги у квартирі. Коли ж маємо сказати щось про проміжок часу, слід говорити "протягом" або "впродовж".

Запам'ятайте, що у жодному словнику немає варіантів " доброго дня" або ж " доброго вечора". Традиційними у нашій мові є форми привітання. "добрий день" і "добрий вечір", а також короткі форми – "добридень", "добривечір", тому так говорити правильно. Але вранці можна говорити "доброго ранку".

Причини написати радіодиктант

Самоперевірка , мабуть, є однією з основних причин взяти участь у подібній акції. Реклама

Традиція. Приєднатися до щорічного написання радіодиктанту — нагода започаткувати для себе ще одну традицію

Новий досвід. Досвід письма та робота над помилками — це не лише про грамотність. Це про життєву навичку робити висновки та працювати над помилками.

Бути грамотним. Людина ХХІ століття публічна: вона створює дописи в соцмережах, має своє коло читачів, є лідером думок та об’єктом цікавості в певному колі. Реклама

Нові знання. Сучасні диктанти несуть багато цікавої інформації. Іноді такий текст може стати справжнім відкриттям

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