Грабували, катували та вбивали людей: в Україні затримали небезпечну банду (фото)

П'ятьох членів банди затримали, ще одного — розшукують/Колаж: Сьогодні

Правоохоронні органи повідомили про підозру шістьом учасникам небезпечної банди. Зловмисники вдиралися до помешкань людей, катували та вбивали їх.

Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

Реклама

Деталі

Небезпечна банда діяла на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Зловмисники причетні до трьох крадіжок, п'яти розбоїв, двох вбивств, а також нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції.

Жорстокість банди

У січні 2020 року в Радехові Львівської області учасники банди увірвалися до будинку керівника місцевого державного підприємства. Вони зв'язали та катували потерпілих, а один із підозрюваних взагалі вбив жінку власника помешкання.

Крім того, у жовтні 2020 року зловмисники увірвалися до будинку підприємця в місті Брюховичі Львівської області. Вони катували, а потім вбили чоловіка та вкрали майна на 1,5 млн грн.

Реклама

Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 12 млн грн

Дії правоохоронців

П'ятьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід, один перебуває у розшуку. Зловмисникам інкримінують п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України.

Бандити скоювали злочини у різних областях України/Фото: Львівська обласна прокуратура

Реклама

Правоохоронці вилучили гроші у зловмисників, які їм не належать/Фото: Львівська обласна прокуратура

Окрім грошей, у злочинців вилучили коштовні прикраси та інше крадене/Фото: Львівська обласна прокуратура

П'ятьом членам банди вже обрали запобіжні заходи/Фото: Львівська обласна прокуратура

У Києві спіймали банду із Росії

Поліція затримала двох росіян, які тероризували Київську область. Під час останнього розбою зловмисники залізли в елітний котедж, зв'язали господиню та винесли чималу суму грошей. В Україну потрапили нелегально.

Грабіжники полювали лише на елітні помешкання. Поліція вже встановила, що вони причетні до пограбування в Козині. Підозрюваним обрали запобіжний захід – 60 діб арешту без права внесення застави. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 13 років ув'язнення.

Читайте також