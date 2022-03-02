Грабують магазини, секонд-хенди та людей – військові РФ мародерствують у Тростянці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Тростянці Сумської області російські окупанти пограбували магазин та секонд-хенд.

Про це розповіла кореспондентка телеканалу "Україна 24".

Реклама

Мародери в Тростянці

"Ось так "велика та потужна" армія Путіна грабує звичайні магазини в жителів невеличкого міста на Сумщині. І не лише магазини вони грабують. Вони в Тростянці та інших містах дійшли до того, що ходять, мародерствують, забирають у людей їжу по хатах", – зазначила кореспондентка.

Також, за її словами, окупанти пограбували секонд-хенд у Тростянці та переодяглися в цивільне.

Ситуація в місті

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що три російські колони з різних боків зайшли в Тростянець Сумської області й повністю зайняли місто. Наразі окупанти змушують місцевих жителів сидіти на вулиці, використовуючи їх як живий щит.

Реклама

Війська РФ знесли танком ворота у Круглий Двір та розбили картинну галерею. У місті пошкоджено майже всі лінії електропередачі, розбито всі дороги.

Читайте також: