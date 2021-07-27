Green Grey не виступлять на концерті до Дня Незалежності. У Зеленського назвали причину

В ОП пояснили виключення Green Grey з програми концерту до Дня Незалежності

Green Grey виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською мовою "Під дощем". Фото: колаж "Сьогодні"

Попередня розмова про участь групи Green Grey у святкуванні 30-ї річниці проголошення незалежності України велась до того, як представники цієї групи висловили свою позицію щодо закону про державну мову, яка видається організаторам некоректною.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України, повідомляє УНІАН.

"У програмі святкування 30-ї річниці проголошення незалежності України заплановано масштабний концерт, де легендарні українські виконавці виконуватимуть знакові для новітньої історії країни пісні", – повідомили в Офісі президента.

На Банковій зауважили, що наразі обговорюються різні концепції концерту.

"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя незалежності Украйни мають лунати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", – додали в ОП.

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Наразі триває підготовка цього заходу, обговорюються різні сценарії, формується склад учасників і ведуться попередні перемовини з артистами.

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"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним", – підкреслили в ОП.

Як відомо, сьогодні музиканти українського гурту Green Grey заявили, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською мовою "Під дощем".

Музиканти повідомили, що в кінці травня цього року їм надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на стадіоні "Олімпійський", присвяченому 30-річчю незалежності України.

Також нагадаємо, хто вийде на сцену грандіозного шоу до Дня Незалежності.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: