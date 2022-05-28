Грози, місцями град та шквали: прогноз погоди в Україні на 28 травня

Короткочасні дощі, грози. Колаж "Сьогодні"

У більшості областей уночі буде досить прохолодно.

Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.

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Деталі

Завтра на півдні та сході буде мінлива хмарність. У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях помірні, подекуди значні дощі, на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10°.

У Києві 28 травня хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-16 °, вдень 21-23 °.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними , зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та інших.) не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, у періоди магнітних бур на вулицях частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає і кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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