Грозы, местами град и шквалы: прогноз погоды в Украине на 28 мая

Кратковременные дожди, грозы. Коллаж "Сегодня"

В большинстве областей ночью будет довольно прохладно.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Завтра на юге и востоке будет переменная облачность. В северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в северных областях 21-26°, на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10°.

В Киеве 28 мая переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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