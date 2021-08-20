Гулятимемо 4 дні: прогноз погоди на святкові вихідні та День Незалежності

На українців чекає свято. Фото: "Сьогодні"

Наближаються тривалі вихідні – українці гулятимуть чотири дні. Найближчими днями нас чекає приємна комфортна погода, але День Незалежності, 24 серпня, дощі зіпсують свято.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Субота

21 серпня в Україні домінуватиме підвищений атмосферний тиск, тому в більшості областей опади малоймовірні – очікується сонячна погода. Тільки на сході залишки атмосферного фронту зумовлять локальні грозові дощі, а також в західних областях місцями можливий періодичний дощ з грозою.

Вітер північно-західного напрямку може завтра бути поривчастим на півночі і в центральних областях (обережно під щитами і білбордами).

Температура повітря становитиме 22-29 градусів.

У Києві завтра передбачається суха сонячна погода з температурою повітря 24-26 градусів. Але вночі, пізно ввечері і вранці 14-18 градусів.

Неділя і понеділок

22 і 23 серпня в Україні буде розкішна погода, сухо, сонячно і тепло.

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День Незалежності

24 серпня на заході і півночі з'являться локальні грозові дощі. У більшості областей відновиться спека, а ось в західних областях трохи похолодає.

У Києві на День Незалежності температура повітря підвищиться до 30 градусів (діаграма), тобто буде спекотно, але можливі локальні грозові дощі.

Як відзначатимемо 30-річчя незалежності

Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.

24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й в Одесі.

Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і сильні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.

У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.

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